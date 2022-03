Visite guidée du patrimoine arboré Parc des enclos Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc des enclos Calouste Gulbenkian

Ouvert d’avril à octobre, le Parc des Enclos Calouste Gulbenkian est un parc exceptionnel de 33 hectares, situé à quelques minutes du centre de Deauville sur la commune de Bénerville-sur-Mer. Il est planté d’essences remarquables et combine différentes atmosphères propices à la méditation, comme le souhaitait son concepteur.​ Apprendre à découvrir les arbres, les reconnaitre et les bien faits Parc des enclos Calouste Gulbenkian Chemin des Enclos, 14910 Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00

