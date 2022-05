Visite guidée du parcours permanent Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Courseulles-sur-Mer

Visite guidée du parcours permanent Centre Juno Beach, 14 mai 2022, Courseulles-sur-Mer. Visite guidée du parcours permanent

Centre Juno Beach, le samedi 14 mai à 18:30

Découvrez le parcours permanent avec un guide du Centre Juno Beach. Apprenez-en davantage sur l’histoire du Canada avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Le guide vous contera quelques histoires de soldats canadiens et vous présentera des objets de nos réserves. Cette visite est inédite pour la nuit des musées.

5€. Sur inscription.

Découvrez le parcours permanent avec un guide du Centre Juno Beach. Apprenez-en davantage sur l’histoire du Canada avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Centre Juno Beach Voie des Français Libres Courseulles-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Courseulles-sur-Mer Autres Lieu Centre Juno Beach Adresse Voie des Français Libres Ville Courseulles-sur-Mer lieuville Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Departement Calvados

Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courseulles-sur-mer/

Visite guidée du parcours permanent Centre Juno Beach 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée du parcours permanent Centre Juno Beach Centre Juno Beach 14 mai 2022 Centre Juno Beach Courseulles-sur-Mer Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer Calvados