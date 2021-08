Le Girouard Place Saint Généreux Le Girouard, Vendée Visite guidée du parcours du P’tit Val Gaillard Place Saint Généreux Le Girouard Catégories d’évènement: Le Girouard

Vendée

Visite guidée du parcours du P’tit Val Gaillard Place Saint Généreux, 18 septembre 2021, Le Girouard. Visite guidée du parcours du P’tit Val Gaillard

Place Saint Généreux, le samedi 18 septembre à 10:30

Le parcours pédagogique “Le P’tit Val Gaillard” de 3,2 km, se situe au cœur du bourg surplombé par le château Gaillard, édifice construit au début du XIXème siècle. Cette balade inspirante et reposante vous fera partager le savoir-faire des anciens.

Uniquement sur réservation (nombre de places limitées) par mail

Partez à la découverte de la haie, véritable voyage des sens. Place Saint Généreux Place Saint Généreux 85150 LE GIROUARD Le Girouard La Guibretière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Girouard, Vendée Autres Lieu Place Saint Généreux Adresse Place Saint Généreux 85150 LE GIROUARD Ville Le Girouard lieuville Place Saint Généreux Le Girouard