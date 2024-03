Visite guidée du parc Rivière Parc Rivière Bordeaux, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Un parc de quatre hectares a été aménagé dans le jardin de cette ancienne demeure bourgeoise de la fin du XIXe siècle. Son sous-bois borde les ruines d’un château. On y découvre diverses essences arborées âgées d’une centaine d’années, mais aussi des ruches. Découvrez ce parc à travers vos 5 sens pour une balade découverte et immersive pour déceler tous ses secrets.

Parc Rivière 174 rue Mandron, 33000, Bordeaux, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 http://www.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}, {« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}] Parc boisé d’une ancienne propriété bourgeoise au riche patrimoine arboré. Il abrite la Maison du Jardinier et de la Nature en Ville.

Superficie : 4 hectares

© Pôle patrimoine végétal et biodiversité, Bordeaux