Visite guidée du parc Pereire Parc Pereire, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gretz-Armainvilliers.

Parc Pereire, le samedi 18 septembre à 15:00 À la découverte de l’ancien parc du château Pereire réalisé par Isaac Pereire à partir de 1862 avec notamment sa « gare-jardin » insolite mais emblématique de l’art des jardins sous le Second Empire. Parc Pereire 77220 Gretz-Armainvilliers Gretz-Armainvilliers Seine-et-Marne

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

