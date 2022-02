Visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier avec le Chef jardinier. Parc oriental Maulévrier Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier avec le Chef jardinier. Parc oriental, 5 juin 2022, Maulévrier. Visite guidée du Parc Oriental de Maulévrier avec le Chef jardinier.

Parc oriental, le dimanche 5 juin à 15:00

Visite guidée du jardin japonais de Maulévrier à 15h avec le Chef jardinier, Didier Touzé. Decouverte de l’histoire, du symbolisme et de la conception de ce jardin unique. Tarif habituel.

tarifs habituels 8euros pour les plus de 18 ans. 7 euros pours les 12-18 ans et gratuits pour les moins de 12 ans . Tous les tarifs sur www.parc-oriental.com

Visite Guidée du Jardin japonais de Maulévrier parc Didier Touzé, Chef jardinier du Parc Oriental. Parc oriental Route de Mauléon 49360 Maulévrier Maulévrier Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

