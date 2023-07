Visite guidée du Parc Josette et Maurice Audin Parc Josette et Maurice Audin Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales. C’est en 2019 que le parc du Château de l’Etang, lieu de conservation d’une partie des archives de la ville, lieu d’échanges culturels et d’expositions, prends le nom de Josette et Maurice Audin, couple de militant pour l’indépendance de l’Algérie. Ce lieu emblématique du patrimoine de Bagnolet permet aux habitants de bénéficier d’un espace vert en plein centre de la ville ou sont proposées de nombreuses activités. La visite sera suivie : À 19h30, d’un buffet participatif

À 20h30, de la projection du film Parc Josette et Maurice Audin 196 avenue Gambetta 93170 Bagnolet Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

