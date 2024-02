Visite guidée du parc historique Ornavik Hérouville-Saint-Clair, lundi 15 juillet 2024.

Visite guidée du parc historique Ornavik Hérouville-Saint-Clair Calvados

Vendredi

Le Parc Historique Ornavik un voyage dans le temps !

Suivez le guide et partez à la découverte du village carolingien et du comptoir viking. Vivez un moment enrichissant et participatif pour en apprendre davantage sur le quotidien de ces…

Le Parc Historique Ornavik un voyage dans le temps !

Suivez le guide et partez à la découverte du village carolingien et du comptoir viking. Vivez un moment enrichissant et participatif pour en apprendre davantage sur le quotidien de ces populations au Xe siècle.

Ornavik, c’est une chance de comprendre l’histoire de la naissance de la Normandie, entre Rollon le viking et Guillaume le Conquérant, et surtout de la vivre !

Informations pratiques :

– Durée 2 heures

– Parking gratuit

– Restauration sur place en continu pendant les horaires d’ouverture EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 10:30:00

fin : 2024-07-17 18:30:00

Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie contact@ornavik.fr

L’événement Visite guidée du parc historique Ornavik Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2024-02-27 par OT Caen la Mer