du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Pavillon d’Artois

Visite guidée du parc historique et de la grotte rocaille du Pavillon d’Artois par le propriétaire, élève à l’école des plantes de Paris, et à l’école du paysage à Versailles. Il vous propose toute l’année, sur réservation uniquement, à 10h, 14 et 16h, une visite du parc et des quatre salons de musique et de la bibliothèque, avec démonstration des instruments de musique de la collection, et visite des expositions d’art permanentes et temporaires.

Réservation obligatoire, jauge maximum 20, entrée 10€ adultes, 5€ demandeur d’emploi et Rsa, 20€ tarif familial.

Visite guidée du parc historique et de la grotte rocaille du Pavillon d’Artois

Pavillon d’Artois 187 bis rue du général de Gaulle 78740 Vaux-Sur-Seine Vaux-sur-Seine Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T18:00:00