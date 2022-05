Visite guidée du parc floral et goûter Les jardins du temps Illzach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

ILLZACH

Visite guidée du parc floral et goûter Les jardins du temps, 4 juin 2022, Illzach. Visite guidée du parc floral et goûter

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins du temps

Ouvert exclusivement à l’occasion de Rendez-Vous aux Jardins, le parc floral se visitera en groupe, sous la conduite des jardiniers qui y oeuvrent. La visite guidée pourra se prolonger par un goûter sous les arbres du verger. Il est confectionné par les propriétaires, avec les fruits du parc. Attention ! Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.

Visite guidée : 15 ans et plus 10€. 7/14 ans 5€. Moins de 6 ans gratuit. Supplément goûter 5€

Visite guidée des Jardins du Temps suivie d’un goûter maison Les jardins du temps 81 rue des Vosges, Illzach, Haut-Rhin, Grand Est Illzach Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, ILLZACH Autres Lieu Les jardins du temps Adresse 81 rue des Vosges, Illzach, Haut-Rhin, Grand Est Ville Illzach lieuville Les jardins du temps Illzach Departement Haut-Rhin

Les jardins du temps Illzach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illzach/

Visite guidée du parc floral et goûter Les jardins du temps 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée du parc floral et goûter Les jardins du temps Les jardins du temps 4 juin 2022 Illzach Les jardins du temps Illzach

Illzach Haut-Rhin