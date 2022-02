Visite guidée du parc et des jardins du château du Taillis Parc du château du Taillis Duclair Catégories d’évènement: Duclair

Seine-Maritime

Visite guidée du parc et des jardins du château du Taillis Parc du château du Taillis, 4 juin 2022, Duclair. Visite guidée du parc et des jardins du château du Taillis

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château du Taillis

Des visites guidées du Parc et des Jardins auront lieu toute la journée. Animées par le propriétaire du Château, elles présenteront les spécificités des jardins et les trésors cachés du Parc, ainsi que les aspects techniques de la conservation et de l’entretien.

5€, gratuit <18 ans (inclut dans l'entrée au domaine) Découvrez l'histoire du domaine en compagnie du propriétaire du Château. Parc du château du Taillis Hameau de Saint-Paul, 76480 Duclair Duclair Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Duclair, Seine-Maritime Autres Lieu Parc du château du Taillis Adresse Hameau de Saint-Paul, 76480 Duclair Ville Duclair lieuville Parc du château du Taillis Duclair Departement Seine-Maritime

Parc du château du Taillis Duclair Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/duclair/

Visite guidée du parc et des jardins du château du Taillis Parc du château du Taillis 2022-06-04 was last modified: by Visite guidée du parc et des jardins du château du Taillis Parc du château du Taillis Parc du château du Taillis 4 juin 2022 Duclair Parc du château du Taillis Duclair

Duclair Seine-Maritime