Visite guidée du parc et des jardins Château et parc d’Acquigny Acquigny

Visite guidée du parc et des jardins Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Château et parc d’Acquigny Durée 1h, 7€, gratuit <18 ans, étudiant, demandeurs d'emploi et personnes en situation de handicap sur présentation d'un justificatif. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 - 2024-06-02T17:30:00+02:00

Ecrin d’un très original château Renaissance, ce parc romantique dessiné à la fin du dix-huitième siècle et protégé par les monuments historiques est classé site, jardin remarquable et Ensemble arboré remarquable

Le parc est animé par un réseau hydraulique complexe comportant rivières, canaux, cascades monumentales, cascatelle, ponts et chemin de roches à l’ombre de grands arbres multi séculaires (40 platanes, sophoras du japon, pin d’Autriche, cyprès de Louisiane…) et de nombreux jeunes sujets de collection (chitalpa de Tachkent, métaséquioa de Chine, pin….)

L’orangerie construite au milieu du dix-huitième siècle et sa collection d’agrumes ainsi que le grand potager verger, entouré de murs et de canaux avec ses grands poiriers palissés dont un est classé « Arbre remarquable de France » et ses jardins médicinaux et condimentaires, méritent à eux seuls une visite

Patrimoine vivant en constante évolution, arbres séculaires et exotiques, canaux et rivière artificiels avec cascatelle et cascade, collection d'agrumes et de plantes de régions chaudes. Jardin potager dans un site unique avec arbres fruitiers, plantes aromatiques et médicinales. Le parc romantique de 16ha, dont la restauration est presque achevée, offre une grande diversité.

