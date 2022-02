Visite guidée du parc du château du Buisson de May Parc du château du Buisson de May Saint-Aquilin-de-Pacy Catégories d’évènement: Eure

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du château du Buisson de May

Vous pourrez vous promener dans le parc du château du Buisson de May, admirer les orchidées sauvages dans les prairies naturelles. Le parc a été dessiné en 1781 par Jacques Denis Antoine lors de la construction du château. L’intérieur se visite . Il vous sera montré les travaux de restaurations accomplis depuis 22 ans, vous comprendrez mieux les techniques de construction du XVIIIe siècle.

6€, gratuit < 18 ans, famille 10€ Visite du château XVIIIe classé et de son parc dessiné par J.D. Antoine Parc du château du Buisson de May RN13, 27120 Saint-Aquilin-de-Pacy Saint-Aquilin-de-Pacy Eure

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T18:00:00

