le dimanche 19 septembre à 14:00

Le parc à l’anglaise dessiné en 1850 regroupe de nombreuses variétés d’arbres exceptionnels – arbres pleureurs remarquables – , replantés en partie après la tempête de 1999. D’une superficie de 8ha, il constitue également une réserve de biodiversité où faune et flore s’épanouissent en tranquilité depuis de nombreuses années. Les visiteurs seront accueillis dans la cour arborée du château du XIIIème siècle puis franchiront les douves pour déambuler en liberté dans la réserve. Des historiques et commentaires seront à disposition pour les éclairer

3€, gratuit <18 ans. Déambulation dans le parc classé du château pour contempler ses arbres rares et parcourir sa réserve de biodiversité en simplicité. Château du Blanc Buisson Saint-Pierre-du-Mesnil, 27330 Mesnil-en-Ouche Mesnil-en-Ouche Saint-Pierre-du-Mesnil Eure

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

