L’ASPAVIC, association pour la sauvegarde du patrimoine organise la visite du Parc du chateau de Pépinvast. Au programme, visite commentée par le proprietaire et aubade musicale (trompes de chasse). Le droit d’entrée, sera integralement réservé à la sauvegarde du patrimoine Vicelais.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

