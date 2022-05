Visite guidée du parc du Château de Martainville Musée des Traditions et Arts Normands Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Seine-Maritime

Visite guidée du parc du Château de Martainville Musée des Traditions et Arts Normands, 4 juin 2022, Martainville-Épreville. Visite guidée du parc du Château de Martainville

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée des Traditions et Arts Normands

Découvrez le parc historique du Château de Martainville en compagnie du jardinier du château qui répondra à toutes vos questions de jardinage et animera des démonstrations de taille d’arbres fruitiers en espalier. Visite guidée du parc avec le jardinier du château et démonstration de taille de fruitiers en espalier Musée des Traditions et Arts Normands Route du château, 76116 Martainville-Epreville Martainville-Épreville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T14:45:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:45:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T16:45:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T17:45:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:45:00

