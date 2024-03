Visite guidée du parc du château de Bizy Parc du château de Bizy Vernon, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée du parc du château de Bizy Nous proposerons une visite guidée des 3 parcs du domaine de Bizy. Cette visite guidée vous permettra de connaitre l’évolution historique des parcs du château de Bizy depuis le XVIIIe siècle jusqu’ à… 1 et 2 juin Parc du château de Bizy 9€, 5€ (7-17 ans), gratuit <7 ans, conseillé dès 13 ans, durée 1h30. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-06-01T11:30:00+02:00 – 2024-06-01T13:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T11:30:00+02:00 - 2024-06-02T13:00:00+02:00

Parc du château de Bizy Château de Bizy, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 27200 Vernon Vernon 27200 Eure Normandie 02 32 51 00 82 http://www.chateaudebizy.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudebizy.com/reservez »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 51 00 82 »}] Le parc du château de Bizy sont composés de différents espaces à découvrir dont l’élément majeur sont les fontaines du XVIIIe s mises en valeur dans une perspective. La promenade de Venus est un ancien jardin à la française qui permet d’accéder au parc à l’anglaise aménagé par le dernier roi des français Louis-Philippe au XIXè s. Au fond du parc, un jardin potager a été reconstitué récemment devant les portes de l’ancienne vacherie du Baron Schikler.

