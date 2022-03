Visite guidée du parc du château de Bizy Parc du château de Bizy Vernon Catégories d’évènement: Eure

Suivez le guide pour partir à la découverte de l’histoire du parc. Vous traverserez le parc à l’italienne, le parc à la francaise ainsi que le parc à l’anglaise pour rejoindre le potager. Les arbres centenaires, les jeux d’eau et le château agrémentent ce magnifique parc de 20 hectares.

9€, 5€ (enfant), prévoir de bonnes chaussures

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

