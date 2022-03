Visite guidée du parc du Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis Centre d’art contemporain de la Matmut Saint-Pierre-de-Varengeville Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Varengeville

Venez découvrir les 6 hectares de parc qui entourent le Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis ! Le parc ouvre ses portes le temps des Rendez-vous aux Jardins afin de vous présenter les différents jardins et la flore qui le composent. En plus, nous vous proposons un atelier portant sur le Land Art : comment faire de l’art éco-responsable avec des éléments de la nature ? Une visite exclusive qui saura ravir petits et grands ! Visites gratuites sur inscription. Les visites sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin de vous accueillir au mieux, merci de nous prévenir par mail en amont de votre visite.

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

