640 rue de Lannoy, Roubaix, le vendredi 15 avril à 14:30

En 1928, la municipalité fait édifier un centre sportif municipal pour offrir au plus grand monde la possibilité de pratiquer une activité sportive. L’équipement est complété en 1935 d’une école de plein air et d’un vélodrome. Cette piste exceptionnelle, longue de 500 mètres accueille chaque année l’arrivée de la course Parus-Roubaix. Depuis 2012, le Stab, vélodrome couvert complète l’ensemble.

8€/6,50€/ Gratuit sur présentation d’un justificatif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:00:00

