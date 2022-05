Visite guidée du parc de l’abbaye de Jumièges Parc de l’abbaye de Jumièges Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

Parc de l’abbaye de Jumièges, le dimanche 5 juin à 11:00 Animation gratuite sous réserve de règlement du droit d’entrée du site (7,50 €, 5,50 € (+65 ans), gratuit (<26 ans, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). Plus d'informations sur abbayedejumieges.fr Visite guidée du parc, animée par le responsable des Parcs et Jardins Parc de l'abbaye de Jumièges 24 rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Jumièges Seine-Maritime

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

