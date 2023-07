Visite guidée du Parc de la Butte du Chapeau Rouge Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales. Le 25 mai 1913, Jean Jaurès monte à la tribune de la paix sur la butte du Chapeau Rouge pour prononcer, peu avant la première guerre mondiale, un discours resté dans les mémoires. Ce terrain limitrophe du Pré-Saint-Gervais accueille au début du XXe siècle des rassemblements pacifistes réunissant syndicats et partis progressistes. La butte est aujourd’hui un parc entouré de d’immeubles HBM dont l’architecture de briques caractérise les portes de la capitale. Visite guidée par Jean-Christophe LUCAS, guide-conférencier de la Ville de Paris. La visite sera suivie : À 19h30, par un buffet participatif

À 20h30, par la projection du film : Tous au Larzac (Christian Rouaud / 2011 / 120 min.) Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour, 75019 Paris Contact : https://cine-jardins.fr contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

