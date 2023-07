Visite guidée du Parc de Belleville Parc de Belleville Paris, 19 août 2023, Paris.

Le samedi 19 août 2023

de 18h15 à 19h30

.Tout public. gratuit

Cette visite guidée est organisée dans le cadre du festival Ciné-Jardins 2023, pour faire découvrir aux Parisiens la biodiversité près de chez eux, et les inciter à renouer des liens avec les autres espèces, animales et végétales.

C’est l’une des plus belles réalisations paysagères de ces 30 dernières années à Paris, dans un quartier qui manquait d’espaces verts. L’architecte François Debulois et le paysagiste Paul Brichet en sont les auteurs. La terrasse, à près de 30 mètres de hauteur, permet d’admirer la vue panoramique sur Paris, et l’espace vert de flâner à l’ombre de ses 1 200 arbres et arbustes (sophoras, tilleuls, catalpas…) et de sillonner les massifs de plantes annuelles et vivaces, des grimpantes et des rosiers. Les décorations florales sont préparées par les jardiniers en collaboration avec le centre horticole de Rungis.

Visite guidée par Jean-Christophe LUCAS, guide-conférencier de la Ville de Paris.

La visite sera suive :

À 19h30, par un buffet participatif.

À 20h30, par la projection du film : Animal (Cyril Dion / 2021 / 105 min.)

Parc de Belleville 27 rue Piat 75020 Paris

Contact : https://cine-jardins.fr/ contact@lafabriquedocumentaire.fr https://www.facebook.com/cinejardinsparis/ https://www.facebook.com/cinejardinsparis/

Cyril Badet