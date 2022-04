Visite guidée du Parc Calouste Gulbenkian pour l’exposition “Vous êtes un arbre !” Benerville-sur-Mer, 13 avril 2022, Benerville-sur-Mer.

Visite guidée du Parc Calouste Gulbenkian pour l’exposition “Vous êtes un arbre !” Benerville-sur-Mer

2022-04-13 – 2022-04-13

Benerville-sur-Mer Calvados

Dans le cadre de l’exposition “Vous êtes un arbre !” présentée aux Franciscaines jusqu’au 5 juin 2022, la Ville de Deauville propose une visite exceptionnelle avec le responsable du service des Espace Verts, Sylvain Martinel.

Sous ses commentaires et anecdotes avisés, découvrez les essences à multiples senteurs qui jalonnent le parcours (tilleuls, catalpas, noyer d’Amérique, arbres aux quarante écus, marronniers, pins) et prenez part à leur exploration botanique : entretien, qualité du bois, utilisation et diagnostic visuel de la morphologie de l’arbre (tronc, système racinaire, charpentières). En sus, Sylvain informe les participants sur les critères à prendre en compte pour choisir un arbre adapté à son jardin.

Cette visite est également l’occasion de s’intéresser à la première micro-forêt mise en place sur la Côte Fleurie et à la gestion différenciée et l’entretien des espaces verts de la Ville de Deauville.

Durée : 2h.

Visite en français uniquement.

info@indeauville.fr +33 2 31 14 40 00

