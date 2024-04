Visite guidée du Parc Botanique « Reflets de Jardin » Reflets de jardin Penin, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin Reflets de jardin 10€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Visite guidée du parc « Reflets de Jardin ». C’est un jardin de 5000m2 composé de 2000 plantes différentes venant des cinq continents. Un plaisir pour les promeneurs, les amoureux des plantes ou les passionnés de botanique.

Les visites guidées sont sur réservation, elles démarrent à 10h et à 15h précises (environ 2h).

Gratuit -12 ans

Reflets de jardin 6 rue Saint Roch, 62127, Penin, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Penin 62127 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 55 26 96 http://www.refletsdejardin.com [{« type »: « phone », « value »: « 0620053051 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@refletsdejardin.com »}] Ce jardin d’inspiration anglaise de 5000 m² est composé de 2000 plantes différentes : arbres et arbustes rares dont plusieurs remarquables, ou à l’écorce étonnante, mais aussi des érables, conifères, magnolias, rosiers, graminées ou encore vivaces Sur la D 939 entre Arras et St Pol sur Ternoise, prendre la D 77 vers Penin.

