Strasbourg Palais du Rhin - DRAC Grand Est Bas-Rhin, Strasbourg Visite guidée du Palais du Rhin, ancien palais impérial, au coeur de la Neustadt Palais du Rhin – DRAC Grand Est Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Visite guidée du Palais du Rhin, ancien palais impérial, au coeur de la Neustadt Palais du Rhin – DRAC Grand Est, 18 septembre 2021, Strasbourg. Visite guidée du Palais du Rhin, ancien palais impérial, au coeur de la Neustadt

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais du Rhin – DRAC Grand Est

Siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, le palais du Rhin abrite également le Service de l’inventaire du patrimoine culturel de la Région Grand Est. Découvrez l’escalier d’honneur, monumental, les salles de réception et les salons intimes de l’empereur et de l’impératrice, dont les décors ont survécu aux tumultes du 20e siècle.

GRATUIT, SUR RESERVATION, DEPARTS DE VISITE GUIDEE TOUS LES 1/4H. PASS SANITAIRE et PORT DU MASQUE DEMANDES

Les personnels de la DRAC Grand Est et de la CCNR vous ouvrent les portes de l’ancien palais impérial. Palais du Rhin – DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg Paris 11e Arrondissement Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:45:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T13:45:00 2021-09-19T17:15:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Palais du Rhin - DRAC Grand Est Adresse 2 place de la République, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Palais du Rhin - DRAC Grand Est Strasbourg