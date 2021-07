Issy-les-Moulineaux Palais des congrès Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Visite guidée du Palais des congrès d’Issy (PACI) Palais des congrès Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Palais des congrès, le dimanche 19 septembre à 17:00 Sur inscription auprès de l’Office de tourisme.

Après avoir bénéficié d’un ambitieux programme de rénovation durant l’été 2018, le Palais des Congrès d’Issy, construit en 1930, a retrouvé tout son lustre Art Déco. Palais des congrès 25 avenue Victor-Cresson 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

