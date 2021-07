Basse-Terre Palais de Justice Basse-Terre, Guadeloupe Visite guidée du Palais de justice Palais de Justice Basse-Terre Catégories d’évènement: Basse-Terre

Guadeloupe

Visite guidée du Palais de justice Palais de Justice, 18 septembre 2021, Basse-Terre. Visite guidée du Palais de justice

le samedi 18 septembre à Palais de Justice

visite commentée avec présentation du projet de rénovation et d’agrandissement du palais de justice de Basse-Terre, présentation de la rénovation et de l’agrandissement de la maison d’arrêt de Basse-Terre (en lien avec l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice), visite des locaux de la cour d’appel (présentation de l’architecture Ali TUR) 14h : échanges avec des professionnels de la justice visite guidée du palais et présentation de sa future rénovation Palais de Justice Basse Terre 4 Boulevard Félix Eboué Basse-Terre Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Basse-Terre, Guadeloupe Autres Lieu Palais de Justice Adresse Basse Terre 4 Boulevard Félix Eboué Ville Basse-Terre lieuville Palais de Justice Basse-Terre