Au cours de cette visite vous découvrirez : les salles des Procureurs, le Tribunal de Grande Instance, les Assises, le bureau du Premier Président, la salle du Conseil et la Grand’ Chambre de la Cour.

Départs des visites à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h00, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h30 (durée : 1h15), 30 participants max par visite, se présenter 15 min à l’avance.

Par l’association du Palais du Parlement de Normandie. Cour d’honneur du Palais de Justice Rue aux juifs, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:45:00

