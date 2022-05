Visite guidée du Palais Abbatial et des jardins de l’Abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Catégories d’évènement: Gard

Villeneuve-lès-Avignon

Visite guidée du Palais Abbatial et des jardins de l’Abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon, 5 mai 2022, Villeneuve-lès-Avignon. Visite guidée du Palais Abbatial et des jardins de l’Abbaye Saint-André Montée du Fort Abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon

2022-05-05 11:00:00 – 2022-05-05 Montée du Fort Abbaye Saint-André

Villeneuve-lès-Avignon Gard EUR L’ancien palais rebâti au XVIIIe siècle ouvre ses salons meublés, aux exceptionnelles voûtes, pour une rencontre intime avec les propriétaires qui se sont succédés et qui ont créé les célèbres jardins… info@abbayesaintandre.fr +33 4 90 25 55 95 http://www.abbayesaintandre.fr/ Montée du Fort Abbaye Saint-André Villeneuve-lès-Avignon

