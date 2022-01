Visite guidée du Palacret Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Laurent

Visite guidée du Palacret Saint-Laurent, 11 février 2022, Saint-Laurent. Visite guidée du Palacret Saint-Laurent

2022-02-11 – 2022-02-11

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent Ancienne commanderie de l’ordre des religieux-militaires les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, puis moulin, le Palacret est une site historique médiéval mais aussi un ancien lieu de teillage de lin, fibre textile qui a fait la richesse du Trégor. Venez découvrir le site à travers plusieurs siècles, entre la grande histoire et l’histoire locale, lors d’une balade en extérieur. Animée par Les Amis du Palacret. +33 2 96 43 73 89 Ancienne commanderie de l’ordre des religieux-militaires les Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, puis moulin, le Palacret est une site historique médiéval mais aussi un ancien lieu de teillage de lin, fibre textile qui a fait la richesse du Trégor. Venez découvrir le site à travers plusieurs siècles, entre la grande histoire et l’histoire locale, lors d’une balade en extérieur. Animée par Les Amis du Palacret. Saint-Laurent

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Laurent Autres Lieu Saint-Laurent Adresse Ville Saint-Laurent lieuville Saint-Laurent Departement Côtes d'Armor

Saint-Laurent Saint-Laurent Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent/

Visite guidée du Palacret Saint-Laurent 2022-02-11 was last modified: by Visite guidée du Palacret Saint-Laurent Saint-Laurent 11 février 2022 Côtes-d’Armor saint laurent

Saint-Laurent Côtes d'Armor