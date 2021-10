Saint-Laurent Saint-Laurent Côtes-d'Armor, Saint-Laurent Visite guidée du Palacret Saint-Laurent Saint-Laurent Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent Ancienne commanderie hospitalière, puis moulin, le Palacret est un site historique médiéval mais aussi un ancien teillage de lin, fibre textile qui a fait la richesse du Trégor, venez découvrir le site sur plusieurs siècle entre la grande histoire et l’histoire locale, lors d’une balade en extérieur. +33 2 96 43 73 89 Ancienne commanderie hospitalière, puis moulin, le Palacret est un site historique médiéval mais aussi un ancien teillage de lin, fibre textile qui a fait la richesse du Trégor, venez découvrir le site sur plusieurs siècle entre la grande histoire et l’histoire locale, lors d’une balade en extérieur. dernière mise à jour : 2021-10-16 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

