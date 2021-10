Visite guidée du nouveau siège social de Podeliha Angers, 16 octobre 2021, Angers.

Visite guidée du nouveau siège social de Podeliha

le samedi 16 octobre à Angers

Podeliha, acteur de référence du logement social en Pays de la Loire et filiale du Groupe Action Logement, a fait construire son nouveau siège social, au coeur du quartier d’affaires Cours Saint Laud à Angers. Depuis août 2021, il accueille 250 salariés qui assurent l’ensemble des activités de la société (location, accession ….). Le nouveau bâtiment se distingue par son architecture résolument contemporaine. Il structure l’avenue Yvonne Poirel et fait directement face à la coulée verte qui irrigue le coeur de ce quartier récent. Par ailleurs, il s’intègre parfaitement dans un programme mixte qui comprend aussi 68 logements en location et en accession à la propriété ainsi qu’un commerce de proximité. Cette opération est innovante parce qu’elle répond à des objectifs urbanistiques et environnementaux forts : mixité du projet, typologies adaptés au contexte urbain, bâtiment bas carbone (label BBCA phase conception), matériaux biosourcés, entreprises locales… autant de sujets qui seront dévoilés à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture. Podeliha et les architectes angevins Rolland & Associés et Lionel Vié & Associés vous proposent une visite guidée et commentée des bâtiments.

Sur inscription, 20 personnes max/groupe

Journées nationales de l’architecture

Angers 12 boulevard Yvonne Poirel, 49000 ANGERS Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

