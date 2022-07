Visite guidée du Museon Arles, 9 juillet 2022, Arles.

Visite guidée du Museon

31 Rue De la République Museon Arlaten – musée de Provence Arles Bouches-du-Rhône

2022-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-30

3 3 Défenseur de la langue et de la culture d’Oc, Mistral poursuit son oeuvre littéraire en fondant un « musée de poète » non sans s’intéresser aux méthodes de collecte et aux procédés muséographiques les plus contemporains.



Découvrez le musée à l’occasion d’une visite guidée.

Frédéric Mistral, poète et Prix Nobel est à l’origine du Museon Arlaten, collectant traces et témoignages des traditions d’une Provence en train de basculer dans la modernité.

info.museon@departement13.fr +33 4 13 31 51 99 http://www.museonarlaten.fr/

Museon Arlaten – musée de Provence 31 Rue De la République Arles

