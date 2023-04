Visite guidée du musée Zadkine Musée Zadkine Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. gratuit Rendez-vous à l’entrée du Musée Zadkine. Profitez d’une visite guidée du nouveau parcours permanent par la directrice du musée. Dans la maison et les ateliers où Zadkine et son épouse vécurent et travaillèrent pendant près de quarante ans, un nouveau parcours attend le visiteur, se déployant autour du jardin-havre de ce lieu de mémoire et de charme. Dans la nudité d’espaces rendus à leurs volumes d’origine, sous la lumière des verrières qui font vivre les oeuvres au rythme des saisons, bois, pierres et terres dialoguent, renvoyant silencieusement au monde de l’atelier. Réservation uniquement par mail, à partir du 2 mai 2023 : bibliotheque.andre-malraux@paris.fr Plus d’infos sur l’exposition et les conditions d’accès : https://www.zadkine.paris.fr/ Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-andre-malraux-1691 01-45-44-53-85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

