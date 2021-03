Paris Paris Paris Visite guidée du Musée virtuel du logement social Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée du Musée virtuel du logement social Paris, 19 mars 2021-19 mars 2021, Paris. Visite guidée du Musée virtuel du logement social

Paris, le vendredi 19 mars à 15:00

A l’occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2021, le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) organise en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), une visite guidée du Musée virtuel du logement social. Inauguré en 2017, le Musée virtuel du logement social est un musée vivant qui dispose d’une collection iconographique d’une richesse exceptionnelle et d’un contenu diversifié de plus de 700 images. La visite guidée aura lieu le vendredi 19 mars 2021 de 15h à 16h (UTC+1) via l’application Zoom ; vous y êtes cordialement invité(e). Pour s’inscrire :

[Prudence.adjanohoun@habitatfrancophonie.org](mailto:Prudence.adjanohoun@habitatfrancophonie.org)

Entrée libre sur inscription

le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) organise en partenariat avec l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), une visite guidée du Musée virtuel du logement social. Paris Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T15:00:00 2021-03-19T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Adresse Paris Ville Paris