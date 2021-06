Lemé Temple musée de Lemé Aisne, LEME Visite guidée du Musée Temple musée de Lemé Lemé Catégories d’évènement: Aisne

Visite guidée du Musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Temple musée de Lemé

Une vidéo, une exposition avec des portraits,des bibles,des photos,des objets liés au culte protestant feront découvrir l’originalité du protestantisme et son histoire;

Entrée libre

Faire découvrir l’histoire de la Réforme en Thiérache, en France, en Europe Temple musée de Lemé 2 rue du temple – 02140 Lemé Lemé Aisne

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

