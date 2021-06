Douvres-la-Délivrande Station Radar 44 Calvados, Douvres-la-Délivrande Visite guidée du musée Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Douvres-la-Délivrande

Visite guidée du musée Station Radar 44, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Douvres-la-Délivrande. Visite guidée du musée

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Station Radar 44

Nous vous proposons le billet d’entrée à un tarif préférentiel unique à 2€ par visiteur de plus de 10 ans. Visite en autonomie grâce à notre application téléphonique vous permettant de transformer votre propre smartphone en audioguide. Visite guidée par les Bénévoles de l’association des Amis du Musée Radar tout au long de la journée selon protocole sanitaire en vigueur. Boissons fraîches en vente à la boutique du musée.

2 € (+ 10 ans)

Les bénévoles des amis du musée Radar vous proposent la visite guidée du musée à tarif préférentiel. Station Radar 44 Musée du radar, 14440 Douvres-la-Délivrande, Douvres-la-Délivrande Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Douvres-la-Délivrande Étiquettes évènement : Autres Lieu Station Radar 44 Adresse Musée du radar, 14440 Douvres-la-Délivrande, Ville Douvres-la-Délivrande lieuville Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande