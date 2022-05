Visite guidée du Musée spécial curistes

Visite guidée du Musée spécial curistes, 15 juin 2022, . Visite guidée du Musée spécial curistes

2022-06-15 16:00:00 – 2022-06-15 17:00:00 Tarif : 4€

Pour vous inscrire : 05.62.40.87.86 Partez à la découverte du patrimoine valléen à travers une scénographie originale et une visite interactive ! Tarif : 4€

Pour vous inscrire : 05.62.40.87.86 dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville