Visite guidée du Musée Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan

Visite guidée du Musée Saint-Lary-Soulan, 22 janvier 2023, Saint-Lary-Soulan . Visite guidée du Musée Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

2023-01-22 17:00:00 17:00:00 – 2023-01-22 18:00:00 18:00:00

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine

Saint-Lary-Soulan

Hautes-Pyrénées Tarif : 5€ (gratuit -5 ans)

Sur réservation : 05 62 40 87 86 Partez à la découverte du patrimoine de nos montagnes à travers une visite interactive, pédagogique et ludique.

Rendez vous à la Maison du Patrimoine +33 5 62 40 87 86 SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Lary-Soulan Autres Lieu Saint-Lary-Soulan Adresse Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Ville Saint-Lary-Soulan lieuville SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Departement Hautes-Pyrénées

Visite guidée du Musée Saint-Lary-Soulan 2023-01-22 was last modified: by Visite guidée du Musée Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 22 janvier 2023 Hautes-Pyrénées Maison du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées