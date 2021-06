Paris Cité de l'architecture et du patrimoine Paris Visite guidée du musée par une conservatrice de la Galerie des Moulages : L’architecture du Moyen-Âge Cité de l’architecture et du patrimoine Paris Catégorie d’évènement: Paris

Accompagnée d’une conservatrice, parcourez les deux galeries historiques du musée, et participez à un formidable voyage à travers le temps, à la découverte des monuments, des édifices civils et religieux les plus célèbres de l’hexagone.

Réservation sur place – Point de rendez-vous dans le Hall du musée. Des mesures sanitaires sont mises en place pour assurer la sécurité des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T21:00:00;2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T22:30:00

