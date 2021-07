Marcigny Musée de la Tour du Moulin Marcigny, Saône-et-Loire Visite guidée du musée Musée de la Tour du Moulin Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Visite guidée du musée

Musée de la Tour du Moulin, le samedi 18 septembre à 16:30

Avec un guide, au fil des salles, nous partirons à la découverte des collectionneurs qui ont fait le musée, et lui permettent aujourd’hui de présenter des collections riches et variées : peinture, sculpture, céramique, … Découverte des collections du musée : faïence, sculptures, peintures, collections lapidaires… Musée de la Tour du Moulin 7-9 rue de la tour 71110 Marcigny Marcigny Saône-et-Loire

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T18:00:00

Musée de la Tour du Moulin
Adresse 7-9 rue de la tour 71110 Marcigny
Ville Marcigny