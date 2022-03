Visite guidée du musée Musée de la Grande Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse Catégories d’évènement: Isère

Saint-Pierre-de-Chartreuse

Visite guidée du musée Musée de la Grande Chartreuse, 14 mai 2022, Saint-Pierre-de-Chartreuse.

le samedi 14 mai à Musée de la Grande Chartreuse

Grâce à nos guides, venez découvrir le mystère de l’Ordre des chartreux, leurs 900 ans d’histoire et leur mode de vie.

Gratuit sur inscription

Musée de la Grande Chartreuse La Correrie, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T22:15:00 2022-05-14T23:45:00

