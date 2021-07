Coulommiers Musée municipal des Capucins Coulommiers, Seine-et-Marne Visite guidée du Musée municipal des Capucins Musée municipal des Capucins Coulommiers Catégories d’évènement: Coulommiers

Seine-et-Marne

Visite guidée du Musée municipal des Capucins

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée municipal des Capucins

Construite par Catherine de Gonzague, duchesse de Longueville, l’église Notre-Dame-des-Anges était considérée au XVIIe siècle comme la plus belle capucinière du royaume. Elle abrite aujourd’hui les collections du Musée municipal des Capucins qui retracent l’Histoire de la Ville de Coulommiers de la Préhistoire à nos jours. À l’intérieur du musée se trouve également la Grotte de Coquillages, destinée à recevoir la sépulture de la duchesse, unique en France et en Europe en raison de sa thématique religieuse. Son caractère unique lui a permis d’être sélectionnée dans le cadre de la mission Stéphane Bern pour la sauvegarde du patrimoine. Venez découvrir les collections d’histoire locale ainsi que la Grotte de Coquillages Musée municipal des Capucins Parc des Capucins 77120 Coulommiers Coulommiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

