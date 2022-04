Visite guidée du Musée Michel Goma Moncrabeau, 17 avril 2022, Moncrabeau.

Visite guidée du Musée Michel Goma Musée Michel Goma Grand’Rue Moncrabeau

2022-04-17 16:00:00 – 2022-09-30 18:00:00 Musée Michel Goma Grand’Rue

Moncrabeau Lot-et-Garonne Moncrabeau

EUR Découverte des dessins du grand couturier Michel Goma, des vêtements de sa création, des articles de presse et du livre sur sa carrière.

Autres découvertes : vieux vêtements locaux anciens, photos et tableaux d’artistes locaux et jardin des plantes aromatiques !

AMHAD

Musée Michel Goma Grand’Rue Moncrabeau

