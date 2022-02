Visite guidée du musée Mémoire d’Islande Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec

Visite guidée du musée Mémoire d’Islande Ploubazlanec, 4 mars 2022, Ploubazlanec. Visite guidée du musée Mémoire d’Islande Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec

2022-03-04 – 2022-03-04 Milmarin 16 Rue de la Résistance

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec Découvrez l’aventure de la grande pêche à Islande et Terre-Neuve lors d’une visite animée par des bénévoles, anciens marins, descendants de pêcheurs ou passionnés. Réservation conseillée. +33 2 96 55 49 34 Découvrez l’aventure de la grande pêche à Islande et Terre-Neuve lors d’une visite animée par des bénévoles, anciens marins, descendants de pêcheurs ou passionnés. Réservation conseillée. Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Autres Lieu Ploubazlanec Adresse Milmarin 16 Rue de la Résistance Ville Ploubazlanec lieuville Milmarin 16 Rue de la Résistance Ploubazlanec Departement Côtes d'Armor

Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploubazlanec/

Visite guidée du musée Mémoire d’Islande Ploubazlanec 2022-03-04 was last modified: by Visite guidée du musée Mémoire d’Islande Ploubazlanec Ploubazlanec 4 mars 2022 Côtes-d’Armor Ploubazlanec

Ploubazlanec Côtes d'Armor