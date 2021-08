Ploubazlanec Ploubazlanec Côtes-d'Armor, Ploubazlanec Visite guidée du musée Mémoire d’Islande Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite guidée du musée Mémoire d’Islande Ploubazlanec, 31 août 2021, Ploubazlanec. Visite guidée du musée Mémoire d’Islande 2021-08-31 14:30:00 – 2021-08-31 Milmarin 16 Rue de la Résistance

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec Découvrez l’aventure de la grande pêche à Islande et Terre-Neuve lors d’une visite animée par des bénévoles, anciens marins, descendants de pêcheurs ou passionnés. +33 2 96 55 49 34 Découvrez l’aventure de la grande pêche à Islande et Terre-Neuve lors d’une visite animée par des bénévoles, anciens marins, descendants de pêcheurs ou passionnés. dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

