Visite guidée du musée Méliès Musée Méliès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite guidée du musée Méliès Musée Méliès, 26 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 26 février 2022 au samedi 28 mai 2022 :

samedi

de 16h00 à 17h30

payant

Découvrez le musée Méliès sous toutes ses facettes avec une visite guidée. Vous découvrirez les secrets d’un des maîtres du 7e art. Magicien, réalisateur de centaines de films d’actualités reconstituées, de saynètes burlesques et de films de science-fiction, constructeur du premier studio vitré au monde, acteur, décorateur, inventeur de trucs : Méliès est un incroyable personnage de l’histoire du cinéma dont les influences sont nombreuses. La visite propose de cheminer dans sa vie et son œuvre pour parcourir des origines à nos jours, la veine féerique du cinéma et les effets spéciaux dont Méliès est reconnu comme l’inventeur. Tout public à partir de 8 ans.

Visite accessible au public individuel et aux familles. Durée : 1h30 Musée Méliès 51, rue de Bercy Paris 75012 Contact : https://www.cinematheque.fr/intervention/2293.html Enfants;Expo

Date complète :

2022-02-26T16:00:00+01:00_2022-02-26T17:30:00+01:00;2022-03-05T16:00:00+01:00_2022-03-05T17:30:00+01:00;2022-03-12T16:00:00+01:00_2022-03-12T17:30:00+01:00;2022-03-19T16:00:00+01:00_2022-03-19T17:30:00+01:00;2022-03-26T16:00:00+01:00_2022-03-26T17:30:00+01:00;2022-04-02T16:00:00+01:00_2022-04-02T17:30:00+01:00;2022-04-09T16:00:00+01:00_2022-04-09T17:30:00+01:00;2022-04-16T16:00:00+01:00_2022-04-16T17:30:00+01:00;2022-04-23T16:00:00+01:00_2022-04-23T17:30:00+01:00;2022-04-30T16:00:00+01:00_2022-04-30T17:30:00+01:00;2022-05-07T16:00:00+01:00_2022-05-07T17:30:00+01:00;2022-05-14T16:00:00+01:00_2022-05-14T17:30:00+01:00;2022-05-21T16:00:00+01:00_2022-05-21T17:30:00+01:00;2022-05-28T16:00:00+01:00_2022-05-28T17:30:00+01:00

©DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée Méliès Adresse 51, rue de Bercy Ville Paris lieuville Musée Méliès Paris Departement Paris

Musée Méliès Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite guidée du musée Méliès Musée Méliès 2022-02-26 was last modified: by Visite guidée du musée Méliès Musée Méliès Musée Méliès 26 février 2022 Musée Méliès Paris Paris

Paris Paris