Marcy-l’Étoile Rhône Ce musée raconte l’aventure des Mérieux, une famille de scientifiques pionniers tournés vers la santé publique mondiale, dont l’histoire a commencé à Lyon en 1897, puis s’est poursuivie à Marcy l’Etoile en 1917, un petit village de l’Ouest lyonnais. contact@musee-docteur-merieux.com +33 4 37 20 01 01 dernière mise à jour : 2021-08-10 par

