Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Visite Guidée du Musée Historique de Biarritz : « TOUS A LA PLAGE! » Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Visite Guidée du Musée Historique de Biarritz : « TOUS A LA PLAGE! » Biarritz, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Biarritz. Visite Guidée du Musée Historique de Biarritz : « TOUS A LA PLAGE! » 2021-07-17 10:00:00 – 2021-07-17 12:00:00 Rue Broquedis Musée Historique

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Visite commentée par l’Historien d’Art Jean-Loup Ménochet. A Biarritz, chaque plage à son histoire… C’est la haute saison, parcourons la Côte des Basques, le Port-Vieux, la Grande plage et Miramar. A chacune ses baigneurs, à chacune ses histoires ! Des « bains d’amour » aux « bains de surprise », des chasseurs de baleines aux guides de baignades, des cabines tractées aux surfs colorés, c’est le moment : tous à la plage ! Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription. Durée : 2h

(20 personnes par groupe maximum)

Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur [ PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ]

Tarif : 8€ – Tarif réduit pour les adhérents – INSCRIPTIONS AU 05 59 24 86 28 Musée historique de Biarritz dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Biarritz Adresse Rue Broquedis Musée Historique Ville Biarritz lieuville 43.4815#-1.56221